Компанията майка на Фейсбук и Инстаграм съкращава 10% от персонала заради AI

Американската технологична компания „Мета" (Meta) планира да съкрати около 10 на сто от служителите си по света и да извърши мащабна реорганизация с фокус върху развитието на изкуствения интелект, предаде Ройтерс, позовавайки се на вътрешен документ на компанията.

Според документа, до който агенцията е получила достъп, съкращенията трябва да бъдат обявени в сряда.

В писмото директорът по човешките ресурси на „Мета" Джанел Гейл съобщава и за значителни организационни промени в компанията.

Предвижда се около 7000 служители да бъдат пренасочени към нови проекти в сферата на изкуствения интелект. Планирано е също премахване на част от ръководните позиции с цел изграждане на по-плоска управленска структура и създаване на по-малки и по-гъвкави екипи.

Според Гейл промените трябва да повишат продуктивността на компанията.

„Мета", която е компанията майка на социалните мрежи „Фейсбук" (Facebook), „Инстаграм" (Instagram) и „Тредс" (Threads), отказа коментар по информацията.

Ройтерс отбелязва, че ходът е част от по-широката тенденция сред големите технологични компании да преструктурират дейността си и да насочват все повече ресурси към развитието на технологии, свързани с изкуствения интелект.

За плановете на корпорацията съобщи още през април Франс прес, като поясни, че съкращенията се очаква да започнат около 20 май, Според агенцията освен съкращенията се очаква и около 6000 свободни позиции да не бъдат запълнени.