ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

5,27% е безработицата през април в България

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22875871 www.24chasa.bg

Компанията майка на Фейсбук и Инстаграм съкращава 10% от персонала заради AI

756
Meta e собственик на Инстаграм. СНИМКА: Pixabay

Американската технологична компания „Мета" (Meta) планира да съкрати около 10 на сто от служителите си по света и да извърши мащабна реорганизация с фокус върху развитието на изкуствения интелект, предаде Ройтерс, позовавайки се на вътрешен документ на компанията.

Според документа, до който агенцията е получила достъп, съкращенията трябва да бъдат обявени в сряда.

В писмото директорът по човешките ресурси на „Мета" Джанел Гейл съобщава и за значителни организационни промени в компанията.

Предвижда се около 7000 служители да бъдат пренасочени към нови проекти в сферата на изкуствения интелект. Планирано е също премахване на част от ръководните позиции с цел изграждане на по-плоска управленска структура и създаване на по-малки и по-гъвкави екипи.

Според Гейл промените трябва да повишат продуктивността на компанията.

„Мета", която е компанията майка на социалните мрежи „Фейсбук" (Facebook), „Инстаграм" (Instagram) и „Тредс" (Threads), отказа коментар по информацията.

Ройтерс отбелязва, че ходът е част от по-широката тенденция сред големите технологични компании да преструктурират дейността си и да насочват все повече ресурси към развитието на технологии, свързани с изкуствения интелект.

За плановете на корпорацията съобщи още през април Франс прес, като поясни, че съкращенията се очаква да започнат около 20 май, Според агенцията освен съкращенията се очаква и около 6000 свободни позиции да не бъдат запълнени.

Meta e собственик на Инстаграм. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)