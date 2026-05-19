Еврото поскъпва спрямо лирата и франка

Курсът на еврото отслабна леко спрямо щатския долар в днешната сутрешна междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1645 долара, или с 0,05 на сто под нивото на затваряне вчера.

Спрямо британската лира обаче еврото е нагоре с 0,05 до 0,8681 лири за евро. Единната европейска валута поскъпва и спрямо швейцарския франк – с 0,03 на сто до 0,9144 франка за евро.

По-рано днес, по време на азиатската търговия, доларът се стабилизира, след като инвеститорите оцениха решението на американския президент Доналд Тръмп да отложи планирана атака срещу Иран, за да даде възможност за преговори.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,1 на сто до 99,076 пункта. Така доларът привлече купувачи, след като вчера прекъсна петдневната си серия на поскъпване на фона на отслабващите опасения от ескалация на конфликта в Близкия изток.

„Преувеличената реакция отслабва след заглавията, които видяхме през нощта", коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в Ай Джи (IG) в Сидни, цитиран от Ройтерс. „Трейдърите вече свикват с този цикъл – напрежение през уикенда, последвано от разговори за напредък в понеделник", добави той.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се понижи с 2,4 базисни пункта до 4,5974 на сто, след като по-рано достигна най-високото си равнище за последната година. Спадът бе факт на фона на понижението на цените на петрола, което успокои опасенията от засилване на инфлацията. Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 2 на сто до 109,84 долара за барел.

Щатската валута поскъпна през миналата седмица заради ескалацията на конфликта в Близкия изток и разпродажбите на глобалните облигационни пазари. Инвеститорите преоцениха риска централните банки да бъдат принудени да затегнат допълнително паричната политика, ако Ормузкият проток остане затворен и енергийните доставки продължат да бъдат нарушени.

Спрямо японската йена доларът поскъпна с 0,1 на сто до 158,95 йени, след като публикуваните във вторник данни показаха, че японската икономика е нараснала с 2,1 на сто на годишна база през първото тримесечие – над пазарните очаквания за ръст от 1,7 на сто.

„Тези данни би трябвало да помогнат за облекчаване на опасенията от стагфлация", посочват анализатори на Ди Би Ес (DBS) в свой коментар, предава БТА.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма заяви в понеделник, че Токио е готово да предприеме действия срещу прекомерната волатилност на валутния пазар, като същевременно гарантира, че евентуална интервенция в подкрепа на йената няма да доведе до рязко повишаване на доходността по американските държавни облигации. Пазарните участници продължават да следят за признаци на нова валутна интервенция в подкрепа на йената, която остава малко по-силна спрямо нивата отпреди първата намеса на японските власти на пазара от близо две години насам.

По оценки на анализатори Япония може да е изразходвала близо 10 трилиона йени (около 63 млрд. долара) от началото на последния кръг интервенции за изкупуване на йени на 30 април.