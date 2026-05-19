Илин Димитров с конкретни решения за повече туристи от Румъния, Германия и Полша

Повече туристи, по-добра свързаност и по-силно присъствие на България на ключовите пазари. Това бяха основните теми в разговорите на министъра на туризма д-р Илин Димитров за възможностите пред българския туризъм в Румъния, Германия и Полша. С туристическите ни аташета в Полша и Германия и с посланика на България в Румъния Радко Влайков бяха обсъдени текущите записвания, възможностите за допълнителни полети, конкуренцията в региона и конкретни стъпки за по-добро позициониране на страната ни. „Искам да чуем реалната картина на всеки пазар и да действаме навреме. "Българският туризъм има нужда от резултати, а резултатите идват с работа, постоянство и по-малко приказки", заяви министър Илин Димитров. Данните показват различна динамика при трите пазара като Румъния остава сред основните за България, Германия отчита ръст спрямо 2024 г., а Полша дава много добър сигнал в началото на 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Германия остава пазар, който се възстановява, но изисква навременни решения. Обсъдени бяха последиците от фалита на туроператора „Електра" и възможностите част от загубения капацитет да бъде компенсиран още през настоящия сезон. Вече са проведени разговори с партньори за допълнителни полети, включително с ICC като консолидатор на чартърни програми. От 14 май до 26 септември са планирани 255 полета от четири германски летища до Варна и Бургас, с потенциал да доведат около 46 000 туристи. През 2025 г. от немския пазар отчитаме 306 537 регистрации на туристи в местата за настаняване у нас, което е с 24,3% повече спрямо 2024 г., но пазарът все още остава под нивата от 2019 г. Според министър Димитров това показва, че реакция за сезон 2026 е възможна, но още по-важно е подобни рискове да се предвиждат по-рано при подготовката за лято 2027 г.

Полша беше определена като пазар със сериозен потенциал за растеж, особено при по-ясно представяне на България след пълноправното ни присъединяване към Шенген и по-активна комуникация с туроператори, авиокомпании и медии. Макар през 2025 г. регистрациите на полски туристи да са 266 415 и да има лек спад от 1,2% спрямо 2024 г., първите месеци на 2026 г. дават много по-добра перспектива като за периода от януари до март регистрациите са 8532, или с 61,3% повече спрямо същия период на миналата година. Обсъдени бяха и възможностите за използване на добрата въздушна свързаност, включително 21 полета седмично от четири полски летища до София. Целта е България да бъде разпознаваема не само като морска дестинация, но и като близка, достъпна и сигурна страна за пътуване през цялата година.

Румъния остава един от най-силните пазари за България с 984 092 регистрации на туристи в местата за настаняване през 2025 г., което е 8,5% повече спрямо 2024 г. и 51,2% над нивата от 2019 г. С посланика ни Радко Влайков министър Димитров обсъди мерки за по-силно позициониране на българския пазар чрез провеждане на роуд шоу в Букурещ, срещи със специализирани туристически журналисти и инфлуенсъри, както и разработване на общи маршрути за туристи от по-далечни пазари. Министър Димитров заяви, че ще работи за разкриване на туристическо аташе в Румъния, тъй като в дългосрочен план това е стратегически пазар за България. „Имаме възможност да развиваме общи маршрути, да работим по-активно с медиите и бизнеса и да привличаме повече туристи и в двете посоки. Това е потенциал, който трябва да използваме много по-добре", посочи министърът.