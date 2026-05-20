Китайски Rolls-Royce със златни елементи за 250 000 евро

Лимузината Maextro S800, направена от Huawei и JAC, вече се е наложила на китайския пазар. По продажби колата изпревари европейски луксозни седани като BMW 7 Series, Mercedes-Benz S Class, Audi A8 и Porsche Panamera.

Сега обаче моделът се е прицелил към автомобили като Rolls-Royce Phantom или Mercedes-Maybach S.

Maextro S800 Grand Design е специален модел със сериозни подобрения, включително много златни детайли. Новият автомобил трябва да бъде представен на публиката през юни.

Този седан с дължина 548 см има редица златни декорации по джантите, части от каросерията, дори името на модела е изписано със златни букви.

Maextro S800 Grand Design се предлага с две опции - с удължител на пробега, базиран на 1,5-литров турбобензинов двигател с максимална мощност 127 kW и три електромотора със 160 kW (215 к.с.) и два по 237,5 kW (318 к.с.). Електрическият пробег е колосалните 276 км.

Има и изцяло електрическа версия с два двигателя със 160 kW (215 к.с.) и 230 kW (308 к.с.).

Пакетът Grand Design разполага с монтирана на покрива LiDAR система и нова камера, интегрирана в B-колоната. Всичко това означава, че този седан е оборудван с най-новия пакет за подпомагане на водача Qiankun ADS 5.0 на Huawei, стъпка напред от софтуера ADS 4.1, който се намира в по-евтините модели.

Цената на китайската лимузина е 250 000 евро, което е два пъти по-малко от Phantom, който струва около 460 хиляди евро в базовата си версия.