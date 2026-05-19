Невен Дилков влезе в Power 100 на световната телеком индустрия

Основателят и управител на Нетера е обявен за една от най-влиятелните личности в сектора

Невен Дилков, основател и управител на Нетера, влезе в престижната световна класация Power 100 за 2026 г. Тя се организира от авторитетното британско издание Capacity Media и отличава 100-те най-влиятелни личности в глобалната телеком индустрия.

Power 100 за 2026 г. отличава „пионерите, иноваторите и лидерите, които оформят глобалния пейзаж на дигиталната инфраструктура“, по думите на организаторите. От Capacity подчертават, че класацията е „изцяло независима, без участие на спонсори или търговски партньори“.

Невен Дилков печели това признание благодарение на своя над 30-годишен опит и визионерски подход в сектора. Под негово ръководство Нетера се утвърждава като независима глобална компания с над 220 локации в повече от 75 държави и става официален дистрибутор на Starlink от SpaceX.

Компанията обслужва над 1000 предприятия в глобален мащаб, включително 9 от 10-те най-големи телекома. През последните три последователни години (2023, 2024 и 2025 г.) Нетера печели титлата „Най-добър доставчик на свързаност в Централна и Източна Европа.

Невен Дилков е и създател на NetIX - една от 10-те най-големи платформи за интернет обмен в света с дневни пикове в трафика от 7 терабита в секунда. В групата на Нетера са още и успешни проекти като Sofia Data Center, Neterra.Cloud и Neterra.TV.

„Това признание е отговорност към индустрията и нашите клиенти. То ни мотивира да продължим да създаваме надеждни и иновативни услуги, модерна инфраструктура и нови възможности за глобалния бизнес", коментира Невен Дилков.

Освен бизнес успехите си, Невен Дилков има и съществени обществени ангажименти. Той има два успешни мандата като председател на Борда на директорите на Европейската асоциация за конкурентни телекомуникации (ecta), където продължава да бъде член на Борда. До 2025 г. той бе и активен член на ForbesBusinessCouncil.