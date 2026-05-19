Европейските акции тръгнаха нагоре, след като Тръмп отложи планиран удар срещу Иран

Европейските борси откриха с повишения днешните си сесии, докато инвеститорите оценяват развитието на ситуацията в Близкия изток и сигналите за възможна деескалация на конфликта между САЩ, Израел и Иран, предадоха ДПА и Си Ен Би Си.

Към 11:00 часа паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с около 0,5 на сто.

На германския пазар индексът DAX нарасна с 0,55 на сто до 24 441 пункта, отдалечавайки се още повече от нивото от 24 000 пункта. Индексът MDAX на средните компании се повиши с малко над 0,5 на сто до 31 593 пункта, а EuroStoxx 50 добави 0,3 на сто.

Анализатори посочват, че отлагането на евентуален американски удар срещу Иран е било прието положително от инвеститорите, след като през предходната сесия високите цени на петрола натежаха върху пазарите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в платформата „Трут Соушъл" (Truth Social), че е разпоредил отлагане на планирана американска атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

„Ще бъде постигнато споразумение, което ще бъде приемливо за Съединените щати, както и за всички държави в Близкия изток и извън него. Това споразумение ще гарантира, че Иран няма да притежава ядрени оръжия", написа Тръмп.

Той предупреди, че американските военни остават в готовност за „пълномащабна атака" в случай, че не бъде постигнато споразумение.

На този фон цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли спаднаха с 2,04 на сто до 109,81 долара за барел, а американският лек суров петрол с доставка през юни поевтиня с 1,12 на сто до 107,44 долара за барел, пише БТА.