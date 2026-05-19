Емблематична фабрика на Citroen във Франция ще произвежда китайски коли

Фабриката Stellantis в Рен-Ла Жане скоро ще произвежда поне един модел на китайската Dongfeng Group, предназначен за европейския пазар.

Заводът на Stellantis в Поаси ще спре производството на автомобили от 2029 г. и ще се съсредоточи върху други дейности, без съкращения.

Dongfeng е дългогодишен партньор на PSA Group, а сега и на Stellantis.

Тази фабрика е историческият бастион на Citroen, който произвеждаше Ami 6 и Ami 8, GS, BX или Xantiа, след това C5 и сега само C5 Aircross, средноразмерен SUV.

Заводът вече има капацитет да произвежда поне 40 000 допълнителни превозни средства годишно без големи инвестиции и Dongfeng ще се намеси в това пространство. Има и опция за допълнително увеличение на производството.

Стратегията е горе-долу същата и с Leapmotor, друг китайски производител, с който Stellantis работи и който ще използва фабриките на Stellantis в Испания. Фабриката в Мадрид обаче ще бъде закупена от съвместното предприятие на Leapmotor и Stellantis. Френско-италиано-американската група се надява да се възползва и от възможностите на Dongfeng в Китай: два бъдещи модела на Peugeot ще се произвеждат от следващата година в китайския завод на Dongfeng Group и са предназначени за местния пазар, както и два други автомобила Jeep, пише France Info.