Нов тренд: минаваме на рециклирани гуми под наем

Технология позволява да се ползват по няколко пъти
Истинска революция в автомобилната индустрия се случва и при гумите.
Новата стратегия на Continental показва ясно накъде върви секторът. Регенерираните гуми вече не са компромис, а нов път към екологичност и икономия. Нова технология позволява рециклираните гуми да бъдат поставени и на задвижващите колела- там, където не беше удачно.
Технологията сама по себе си не е нова. Регенерирането на гуми съществува от десетилетия и се използва широко в тежкия транспорт. В България компании като Medina Med от години работят успешно с рециклирани гуми най-вече за камиони и други тежки машини.
Досега регенерацията се случваше по следния начин - износената гума отива в сервиз, получава нов протектор и се връща в употреба. Евтино решение, но с резерви - особено когато става дума за безопасност и натоварване.
Големите световни производители променят начина на повторното им използване. Гумите се създават още от фабриката така, че да бъдат използвани два или три пъти. Цялата конструкция е проектирана да издържи няколко жизнени цикъла.
Разликата между стария “регенерат” и модерното рециклиране е в т.нар. студен и топъл регенериращ процес. При съвременните методи новият протектор
се вулканизира по начин, който прави връзката му с основата практически неразрушима
дори при огромното триене на задвижващата ос.
Големите производители вече вграждат RFID чипове и сензори в тези гуми. Това позволява на транспортните фирми да следят състоянието им в реално време и да знаят точно кога гумата е готова за следващия си цикъл, без да се рискува безопасността.
За транспортните компании това означава не просто по-ниска цена за гума, а по-нисък разход за целия бизнес.
Регенерираните гуми струват с 30 до 50 процента по-малко от новите, но истинската разлика идва в общата цена на километър. При модерните решения се използват до 70% по-малко суровини и значително по-малко енергия.
Спестяването на петрол е впечатляващо - за производството на една нова гума за камион са нужни около 70 - 80 литра петрол, докато за регенерирането отиват едва около 20 литра.
Досега не се препоръчваше регенерираните гуми да се използват на задвижващия мост. Причината е съмнения в издръжливостта при натоварване. Те
се използваха основно за ремаркета или второстепенни оси
Сега това се променя.
Съвременните системи вече включват специално разработени регенерирани гуми за всички позиции – включително за задвижващите колела. Те имат различен протектор, по-добро сцепление и са тествани за висок въртящ момент. Представянето им вече се доближава до това на новите гуми, при условие че се използват качествени конструкции и контролирана технология.
Пазарът на регенерирани гуми расте бързо, движен не само от икономията, а и от натиска за намаляване на вредните емисии. Всяка индустрия търси начин да намали въглеродния отпечатък, а повторното използване на гума се оказва едно от най-ефективните решения.
Continental и Michelin вече представят прототипи на гуми за леки коли,
които са почти изцяло от рециклирани материали,
и са проектирани за лесна смяна на протектора.
В бъдеще вместо да купуваме гуми, все по-често ще ги “наемаме” срещу определен пробег.
В такъв модел производителят има директен интерес да прибере старата гума, да я регенерира и да я върне на пътя, за да си спести разходите за нови суровини.
При електрическите автомобили, които са по-тежки и износват гумите по-бързо заради високия въртящ момент, икономическата полза от регенерирането ще се усети най-силно.