Нов тренд: минаваме на рециклирани гуми под наем

Технология позволява да се ползват по няколко пъти

Истинска революция в автомобилната индустрия се случва и при гумите.

Новата стратегия на Continental показва ясно накъде върви секторът. Регенерираните гуми вече не са компромис, а нов път към екологичност и икономия. Нова технология позволява рециклираните гуми да бъдат поставени и на задвижващите колела- там, където не беше удачно.

Технологията сама по себе си не е нова. Регенерирането на гуми съществува от десетилетия и се използва широко в тежкия транспорт. В България компании като Medina Med от години работят успешно с рециклирани гуми най-вече за камиони и други тежки машини.

Досега регенерацията се случваше по следния начин - износената гума отива в сервиз, получава нов протектор и се връща в употреба. Евтино решение, но с резерви - особено когато става дума за безопасност и натоварване.

Големите световни производители променят начина на повторното им използване. Гумите се създават още от фабриката така, че да бъдат използвани два или три пъти. Цялата конструкция е проектирана да издържи няколко жизнени цикъла.

Разликата между стария “регенерат” и модерното рециклиране е в т.нар. студен и топъл регенериращ процес. При съвременните методи новият протектор

се вулканизира по начин, който прави връзката му с основата практически неразрушима

дори при огромното триене на задвижващата ос.

Големите производители вече вграждат RFID чипове и сензори в тези гуми. Това позволява на транспортните фирми да следят състоянието им в реално време и да знаят точно кога гумата е готова за следващия си цикъл, без да се рискува безопасността.

За транспортните компании това означава не просто по-ниска цена за гума, а по-нисък разход за целия бизнес.

Регенерираните гуми струват с 30 до 50 процента по-малко от новите, но истинската разлика идва в общата цена на километър. При модерните решения се използват до 70% по-малко суровини и значително по-малко енергия.

Спестяването на петрол е впечатляващо - за производството на една нова гума за камион са нужни около 70 - 80 литра петрол, докато за регенерирането отиват едва около 20 литра.

Технологията ContiRe.Tex използва полиестерна прежда, която се получава от употребявани PET бутилки без междинни химични стъпки.

Досега не се препоръчваше регенерираните гуми да се използват на задвижващия мост. Причината е съмнения в издръжливостта при натоварване. Те

се използваха основно за ремаркета или второстепенни оси

Сега това се променя.

Съвременните системи вече включват специално разработени регенерирани гуми за всички позиции – включително за задвижващите колела. Те имат различен протектор, по-добро сцепление и са тествани за висок въртящ момент. Представянето им вече се доближава до това на новите гуми, при условие че се използват качествени конструкции и контролирана технология.

Пазарът на регенерирани гуми расте бързо, движен не само от икономията, а и от натиска за намаляване на вредните емисии. Всяка индустрия търси начин да намали въглеродния отпечатък, а повторното използване на гума се оказва едно от най-ефективните решения.

Continental и Michelin вече представят прототипи на гуми за леки коли,

които са почти изцяло от рециклирани материали,

и са проектирани за лесна смяна на протектора.

В бъдеще вместо да купуваме гуми, все по-често ще ги “наемаме” срещу определен пробег.

В такъв модел производителят има директен интерес да прибере старата гума, да я регенерира и да я върне на пътя, за да си спести разходите за нови суровини.

При електрическите автомобили, които са по-тежки и износват гумите по-бързо заради високия въртящ момент, икономическата полза от регенерирането ще се усети най-силно.