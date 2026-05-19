Тристранката ще разглежда и увеличение на минималната пенсия освен мерките за цените

Работодатеските организации разкритикуваха мерките за цените на правителството и се въздържа от подкрепа.

Работодателите нито подкрепиха, нито се противопоставиха на двата законопроекта за овладяване на инфлацията, внесени от "Прогресивна България" в парламента - за промени в Закона за защита на конкуренията и в Закона за защита на потребителите.

Една от основните критики от всички работодателски организации е, че понятието "справедлива цена" е неясно и ще подведе потребителите. Продължаващото изискване за обосновка на повишаването на цените ще се прехвърли от временния закон за еврото в постоянен закон - за защита на потребителите, и то без посочени конкретни фактори, с които може да се обясни поскъпване, възмути се Добри Митрев от БСК.

Според работодателите всички тези мерки само ще доведат до административна тежест, но не и до реални резултати. "КЗК не трябва да има неограничена възможност за намеса в търговската политика", изрази опасенията си Румен Радев от АИКБ.

В момента сме с най-високата инфлация в Европа, защото винаги смятаме, че регулаторите са решение. Но инструментите, които да решат проблема, са парични. Предупреждаваме да внимавате с вдигането на обществените очаквания, категоричен беше изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев.

"Смисълът на социалният диалог е да превръщаме различните гледни точки в интерес на обществото. Заедно можем да постигнем решения, които са и социално справедливи, и икономически устойчиви. Имаме една и съща цел - единство за решения с високо обществено значение."

С тези думи финансовият министър Гълъб Донев откри срещата.

В дневния ред беше вкарано и обсъждане на увеличаване на минималната пенсия от 322 евро на 347,50 евро. Такова предложение беше вкарано вчера в парламента като изменение на Закона за бюджета.

