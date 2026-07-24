Войната за климатика – най-честата война в офиса

И можете ли в екипа да я избегнете, без да вредите на здравето и отношенията си

Според българския народен календар наближават горещниците - на 28, 29 и 30 юли „земята завира от жега". Но във вашия офис отдавна си е жега. Или в буквалния смисъл, защото е победила партията на онези, на които все им е студено. Или се вихри жежък спор, понеже за момент превес са взели любителите на прохладата.

Войната за климатика е най-честата война на работното място. Колкото и да напредват технологиите, колкото и да е добра системата в офиса, от този уред на някого все му духа. Особено ако сте повечко хора в т.нар. отворено пространство, не минава без противоречия ни зиме, не лете. Естествено, лете са по-люти - в жегите хората са по-раздразнителни, пък и по-притеснени за здравето си.

Има си обяснения защо т.нар. война за климатика е толкова разпространена.

Първо, усещането за комфортна температура на околната среда е строго индивидуално. Макар че средното е 20-27 градуса, на един при 20 му е студено, а на друг му е добре. Този вторият при 27 „завира" и не може да се съсредоточи в работата си. Съвсем не е чудно при много хора в помещението да се оформят противостоящи си групи.

Второ, хората са силно чувствителни, когато става дума за здравето им. Събужда се инстинктът им за самосъхранение и започват обвинения „Тия ще ме докарат до инфаркт от жега" и „Ония ще ми предизвикат невралгия заради климатика, който ми духа студено във врата". В резултат се стига до всекидневни скандали.

Освен че никой не бива да се държи егоистично, а всички да се опитате някак да намерите приемлив компромис и изход от войната, което си е принцип при всякакви противоречия, добре е да имате предвид още няколко „климатични" особености.

Опитайте да настроите климатика или да направите размествания на работните места така, че струята да не „бие" в никого от колегите. При директно надухване със студен въздух тялото реагира с невралгии в преохладената зона. Те са изключително болезнени, трудно се лекуват и могат да рецидивират.

Универсалното правило дори в голяма жега е охлаждането да е до 20-22 градуса. Защото тялото реагира с криза при разлика, по-голяма от 10 градуса навън и вътре. Ако рязко сменяте температурите, подлагате на опасност здравето си.

Като се приберете от горещината навън и вътре климатикът е на ниски градуси или като излезете в жегата навън от много хладно помещение, шокирате организма си. Голямата разлика между студено и топло, на която го подлагате, може да е животозастрашаващ стрес.

От студа кръвоносните съдове в гърлото и главата рязко се стесняват. Това става причина за повишаване на налягането в тях, спазми в гърлото, главоболие, а при хора с хронични заболявания - и за по-сериозни проблеми.

При резки температурни амплитуди на въздействие са подложени и всички повърхностни кръвоносни съдове. Такъв шок задейства в мозъка аларма за повреда в системата, която пренася кръвта, променя се прекалено бързо дебитът до органите и те не могат да работят нормално.

В добавка още нещо не забравяйте – колкото и да е горещо навън, все пак трябва да отваряте прозорци и да проветрявате, за да влезе кислород. При огъня в офисните войни става обратното – той не загасва при липса на кислород, а се разпалва.

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