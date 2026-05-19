Горива под държавен надзор - КЗК иска щаб и седмичен индекс

Имало умишлено задържане на цени в началото на април

КЗК предлага пакет от 23 мерки за горивата, за да се избегне нов ценови шок. Комисията е изготвила предложения, които ще изпрати до Министерския съвет, Народното събрание и компетентните институции, съобщиха от регулатора. Основният извод на комисията е, че държавата е действала по-скоро така, че да отложи поскъпването, вместо да предотврати риска от нова ценова спирала. Според КЗК това е станало чрез задържане на цените, но след намеса на комисията тази практика била преустановена на 9 април.

Една от основните мерки, предложени от КЗК, е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет. В него трябва да участват институции и представители на бизнеса и той да следи доставките, цените, складовите наличности и риска от недостиг. Щабът трябва да координира действията между държавата, рафинерията и търговците, за да не се стига до паника на пазара или до резки ценови движения.

КЗК предлага и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата. В него трябва да има публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и движението на горивата по веригата.

В пакета от мерки влиза и изготвянето на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията. Това означава предварително да е ясно как ще се гарантира производството и доставката на горива при пазарен шок, проблем с логистиката или ограничени доставки на петрол. КЗК настоява и за повече източници, от които да се доставя петрол.

Предвижда се и засилен контрол по цялата верига - от вноса и производството до продажбата на дребно, за да се ограничат опитите за спекула.

КЗК предлага още целеви компенсации за сектори, които са най-зависими от горивата. Сред тях са транспорт, земеделие, производство на торове, рибарство и аквакултури. Помощта трябва да покрива част от допълнителните разходи за горива и суровини. При силен ценови шок държавата трябва да има и готови механизми за подкрепа на сектори и хора, които не могат лесно да понесат рязко поскъпване.

Сред стабилизиращите мерки е създаване на временен фонд, в който да влизат допълнителните приходи от ДДС, които държавата събира при по-високи цени на горивата. Парите от фонда можели да се използват за компенсации или механизми за задържане на ценовия удар.

При силен ценови шок комисията допуска и възможност за удължаване на отсрочката за увеличението на тол таксите. Пакетът включва и евентуална преоценка на изискванията за биокомпоненти и преглед на акцизните ставки. Това не означава автоматично намаляване на данъци, а възможност държавата да разгледа тези инструменти, ако цените продължат да се покачват.

Дългосрочните мерки са насочени към улеснен достъп до данъчни складове. Това можео да стане чрез електронни платформи, прозрачни правила и стимули за навлизане на нови оператори. Според комисията това би направило пазара по-конкурентен.

В дългосрочен план КЗК предлага и мерки за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Сред тях са икономия на горива в транспорта, прехвърляне на повече товари към електрифициран железопътен транспорт, ускорена електрификация на градския транспорт и общинските услуги. Предвижда се и програма за електрификация и енергийна ефективност на малките и средните предприятия.