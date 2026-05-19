Зам.-шефът на централната банка на Швеция: AI все още не е навлязъл достатъчно на пазара на труда

Изкуственият интелект все още не е навлязъл достатъчно на пазара на труда и в сферата на производителността, за да влияе върху паричната политика на Швеция, но се развива много бързо и централната банка трябва да следи внимателно какво ще се случва през идните години. Това заяви днес заместник-управителят на Шведската централна банка „Риксбанк“ (Riksbank) Айно Бунге, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Изкуственият интелект може да доведе до повишение или понижение на лихвените проценти“, заявява Бунге в писмената версия на речта си.

Тя подчерта, че свързано с ИИ повишение на производителността би увеличило неутралния лихвен процент и това може да обоснове по-висока основна лихва в дългосрочен план.