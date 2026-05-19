Веселина Петракиева е новият шеф на новините в БНТ

Веселина Петракиева СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и актуални предавания" в Българската национална телевизия. Досега на позицията нямаше титуляр и изпълняващ длъжността беше Добрина Чешмеджиева.

„Г-жа Петракиева е изключителен професионалист и вярвам, че заедно с доказания екип от журналисти в БНТ предстои само да надграждаме високата обществена оценка", каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

„Приемам с радост и отговорност да се присъединя към нюзрума на Българската национална телевизия, която е еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика", каза от своя страна Веселина Петракиева.

С дългогодишна журналистическа кариера Веселина Петракиева има богата професионална експертиза в медиите и мениджмънта на съдържание за телевизия, радио и дигитални платформи, в ръководството на екипи и управлението на редакционни процеси. Бивш главен редактор „Новини" в bTV Media Group, тя е отличена с редица журналистически награди, сред които „Продуцент на годината", „Златен чадър", „Глас на годината" и др.

