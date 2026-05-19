Румен Радев към търговските вериги: Както в Германия няма прекомерни надценки, така трябва да е и тук (Видео)

Можете да предприемете и нови мерки за намаляване на цени - на добра воля, призова премиерът

По отношение на предложените от нас закони искам да ви уверя, че са взаимствани от най-добрите европейски практики - както в Германия няма таван на цените, на надценките, така и ние няма да предлагаме. Но както там има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, както там конкуренцията и цената на храните се формира от подкрепа на месното производтсво и конкуренция, няма прекомерни надценки, както там се борят с нелоялни търговски практики - така искаме и ние.

Знам, че сте направили не малко през годините, но могат да се предприемат и нови мерки - на базата на добра воля.

За това апелира премиерът Румен Радев в началото на среща с търговските вериги.

На нея участие взеха и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на земеделието Пламен Абровски и депутатите Явор Гечев и Константин Проданов.

След години на труден диалог в момента се създават условия за рационално решение за всички страни. Имаме ясен мандат и дългосрочен политически хоризонт, посочи Радев.

Срещата протича закрито за медиите.