ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съкращението на разходи за заплати няма да важи за...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22879731 www.24chasa.bg

Румен Радев към търговските вериги: Както в Германия няма прекомерни надценки, така трябва да е и тук (Видео)

Албена Арабаджиева

[email protected]

3952
Премиерът Румен Радев на среща с търговските вериги

Можете да предприемете и нови мерки за намаляване на цени - на добра воля, призова премиерът

По отношение на предложените от нас закони искам да ви уверя, че са взаимствани от най-добрите европейски практики - както в Германия няма таван на цените, на надценките, така и ние няма да предлагаме. Но както там има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, както там конкуренцията и цената на храните се формира от подкрепа на месното производтсво и конкуренция, няма прекомерни надценки, както там се борят с нелоялни търговски практики - така искаме и ние. 

Знам, че сте направили не малко през годините, но могат да се предприемат и нови мерки - на базата на добра воля. 

За това апелира премиерът Румен Радев в началото на среща с търговските вериги.

На нея участие взеха и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на земеделието Пламен Абровски и депутатите Явор Гечев и Константин Проданов. 

След години на труден диалог в момента се създават условия за рационално решение за всички страни. Имаме ясен мандат и дългосрочен политически хоризонт, посочи Радев.

Срещата протича закрито за медиите. 

Премиерът Румен Радев на среща с търговските вериги

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)