Социалният министър Ефремова: Осъвременяването на минималната пенсия е добра новина

Осъвременяването на минималната пенсия със 7,8 на сто от 1 юли с поправка в удължителния закон е добра новина, която следва да премине съответните обсъждани в Народното събрание без излишни сътресения, така че Националният осигурителен институт да подготви системите си за съответните разплащания от съответната дата. Това стана известно от изказване на Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

“Днес имахме възможност така, както повелява закона, да разгледаме в националния съвет за тристранно сътрудничество един бих казала юридически, но по-важното е и социален казус, свързан с размера на минималните пенсии, които са отпуснати до края на миналата година”, каза Ефремова.

По думите ѝ, поради липсващия закон за бюджета за 2026 година е трябвало да се определи размер, който осъвременява минималната пенсия, като това води след себе си до автоматично осъвременяване и на наследствените пенсии, инвалидните пенсии за общо заболяване и професионално заболяване.

Определеният размер на минималната пенсия се вдига с 25,14 евро. до 347,51 евро.

“Използваме възможността да работим заедно с народните представители от “Прогресивна България”, така че съвсем бързо, гъвкаво и отговорно да предприемем стъпки за навременното осъвременяване и на на този вид пенсии, за да може от първи юли всички които, чиито пенсии подлежат на осъвременяване да ги получат равнопоставено и да няма разлика в периода, в който ще си получат увеличения осъвременен размер на пенсиите, българските пенсионери”, каза Ефремова, цитирана от БТА.