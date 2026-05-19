Любослав Костов: С цените досега беше свободия, не свобода

Любослав Костов. Снимка: Фейсбук

Първият за годината тристранен съвет се проведе, най-накрая се събраха партньорите. Най-накрая някой реши да направи нещо - виждаме какво се случва с цените. Най-накрая някой се опита да сложи някакви етични норми. Не беше свобода, а свободия. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Идеята била да се осветли ценообразуването - да знаем каква част от цената е обективна, каква е спекула. Във Франция например слагали тавани на надценки. КНСБ иска да участва в методологията. Самият факт, че някой отвори темата и призна, че на пазара има спекула, е добре.

КНСБ всеки месец прави пресконференции, обвиняваха нас, че сме спекуланти, сега и властта призна, каза още Любослав Костов.

