ЕП гласува за повишаване на митата върху стоманата

Европейският парламент гласува за повишаване на митата върху стоманата

Европейският парламент прие днес по-строги правила за защита на стоманодобивната индустрия на Европейския съюз от евтина конкуренция от страни като Китай, предадоха ДПА и БТА.

Мнозинство от евродепутатите в Страсбург подкрепиха значително намаляване на количествата стомана, които могат да бъдат внасяни в ЕС без мито, като вносът над определения лимит ще бъде облаган с по-висока наказателна тарифа.

Новите правила вече бяха договорени с държавите членки, а днешното гласуване представлява формалното приемане на компромисното споразумение.

Евтината стомана, внасяна основно от Китай, Индия и Турция, създава затруднения за европейските производители. С новите мерки ЕС цели да защити европейския пазар от глобалното свръхпроизводство и да съхрани работни места.

Настоящите регулации изтичат на 30 юни. Според новите правила квотата за безмитен внос ще бъде ограничена до 18,3 милиона метрични тона годишно, което е с около 47 процента по-малко спрямо досегашното равнище. Количествата над този лимит ще бъдат облагани с наказателно мито от 50 процента, или двойно повече спрямо досегашната ставка.

За да влязат в сила новите правила, е необходимо и формално одобрение от държавите членки.

