Бивш сръбски министър: Ако не постигнем споразумение с унгарската МОЛ, можем да поемем НИС

Бившият сръбски министър на енергетиката Зорана Михайлович заяви, че ако не постигне споразумение с унгарската петролна компания МОЛ, Сърбия може да предложи да поеме управлението на местната петролна компания НИС, която се намира под американски санкции от есента на миналата година.

Михайлович добави, че сръбската държава не трябва да се отказва от условието към бъдещия мажоритарен собственик рафинерията на НИС в Панчево да остане да работи с пълен капацитет, предава ТАНЮГ.

Говорейки за преговорите с MOЛ, Михайлович подчерта, че Сърбия е сериозна държава, която от самото начало на тази ситуация заяви, че е готова да купи руския дял в НИС, но също така, че който и да преговаря с руската страна за над 56 процента от собствеността, не може да постигне споразумение без съгласието на сръбското правителство.

„Нашето основно условие е рафинерията постоянно да функционира, това е условие, от което не се отклоняваме. Всички биха искали това да приключи възможно най-скоро. Всичко това не зависеше от нас, а се случи заради геополитическите отношения между Русия и Америка", каза тя.

Единствената петролна компания на Сърбия НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила чак на 9 октомври същата година след многократно отлагане. Вашингтон настоява руският мажоритарен дял в сръбската компания да бъде сведен до нула и постави срок за това до 22 май.

Унгарската петролна компания МОЛ съобщи, че ще купи руския дял, но независимо от подписаното предварително споразумение с руските компании, преговорите още не са финализирани.

Същевременно сръбската държава, която притежава под 30 процента в НИС, води преговори с МОЛ в качеството му на бъдещ мажоритарен собственик на петролната компания.

"Винаги има решение, дори и в тази ситуация“, каза бившият сръбски министър на енергетиката три дни преди изтичането на срока за финализиране на продажбата, поставен от американските власти.