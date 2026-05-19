Преизбраха Петър Стефанов за президент на Световната организация на потребителните кооперации

С пълно мнозинство Петър Стефанов бе преизбран за Председател на Световната организация на потребителните кооперации „Си Си Дабъл Ю“

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на Централния кооперативен съюз, бе преизбран с пълно мнозинство за президент на Световната организация на потребителните кооперации „Си Си Дабъл Ю“ (CCW) за нов четиригодишен мандат до 2030 г., съобщава БТА.

Изборът е проведен по време на заседание на Генералната асамблея на организацията, състояло се на 19 май 2026 г.

„Си Си Дабъл Ю“ обединява 28 национални организации от цял свят, представляващи 91 милиона член-кооператори, с годишен стопански оборот от 1 милиард щатски долара, допълват от ЦКС

Преизбирането на Петър Стефанов е определено като признание за активната роля на Централния кооперативен съюз и за приноса на българското кооперативно движение към развитието на потребителните кооперации в световен мащаб.

