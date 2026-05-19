Турция със значителен спад в производството на месо и мляко през 2025 г. заради огнищата на шап

Огнищата на шап в Турция нанесоха сериозен удар по турските животновъди през 2025 година, като доведоха до спад в производството на месо и мляко въпреки продължаващото увеличаване на броя на животните и оказаха допълнителен натиск върху цените, пише сайтът „Тюркийе тудей“, цитирайки данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) и представители на сектора.

Официалните данни на ТЮРКСТАТ, които бяха публикувани наскоро, сочат, че през 2025 г. производството на червено месо в Турция е спаднало с 10,5 процента на годишна база до 1,9 милиона тона. Данните показват още, че през същия период производството на говеждо месо е намаляло с 11,5 процента, докато при производството на овче и козе месо се отчита спад от съответно 8,1 и 8,8 процента. Производството на непреработено мляко също е намаляло с 4,9 процента спрямо предходната година до 21,4 милиона тона.

В същото време данните сочат, че през 2025 г. броят на селскостопанските животни в страната расте, като при едрият рогат добитък е отчетен ръст от 4,3 процента на годишна база до 17,7 милиона глави, а при дребния добитък – ръст от 5,4 процента до 57,9 милиона глави.

Представители на сектора, цитирани от „Тюркийе тудей“, посочват миналогодишната епидемия от шап като основен фактор за спада в производството, като отбелязват, че намалената покупателна способност и променящите се потребителски навици също ускоряват намаляването на консумацията на червено месо.

Председателят на турския Национален млечен съвет Хамит Джан определя спада в производството на мляко като сериозен удар за сектора, подчертавайки, че загубите, свързани с болестта, рязко са намалили производителността във фермите в Турция. „Основният проблем произтича от загубите, причинени от шапа. Обикновено между януари и май има излишък на сурово мляко. Сега, вместо излишък, няма достатъчно мляко за никого“, коментира той.

Представители на месната индустрия също посочват намаляващата покупателна способност, която все повече тласка потребителите към по-евтини алтернативи. Ахмет Юджесан, председател на турската Асоциация на индустриалците и производителите на червено месо, заяви, че продажбите са спаднали рязко, особено през последните месеци на миналата година, тъй като цените са се повишили.

По официални данни инфлацията при месните продукти в Турция миналата година достига 39 процента, а при млечните продукти – 20,6 процента.