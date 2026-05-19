Бизнесът съгласен да има мерки срещу високите цени, но не иска държавата да се меси пряко в пазара (Обзор)

Както в Германия няма прекомерни надценки, така трябва да е и у нас.

Направили сте немалко през годините, но могат да се предприемат и още намаления на добра воля, обърна се премиерът към търговските вериги

Новите законови мерки срещу високите цени разделиха работодатели и синдикати на заседанието на тристранката във вторник. Бизнесът отказа да ги подкрепи в този вид и предупреди, че неясни понятия като справедлива цена може да създадат повече административна тежест, отколкото реален ефект за потребителите.

Синдикатите обаче застанаха зад двата законопроекта, внесени от “Прогресивна България” в парламента. Те предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, с които държавата да получи повече инструменти за намеса при съмнения за спекула, необосновано високи надценки или пазарно поведение, което вреди на потребителите.

Работодателските организации не гласуваха “против”, но се въздържаха. Основното им притеснение е, че текстовете дават прекалено широки възможности на

регулаторите да се месят в търговската политика на фирмите

От бизнеса възразиха и срещу предложението да остане като постоянна мярка изискването търговците да обосновават повишаването на цените. Според работодателите, ако то се прехвърли в постоянното законодателство без ясни критерии, може да доведе до несигурност за компаниите и подвеждане на потребителите.

Според шефа на БСК Добри Митрев в текстовете липсва конкретика кои фактори могат да обяснят поскъпването - например суровини, транспорт, енергия, заплати или валутни промени.

Критики дойдоха и от КРИБ. Изпълнителният директор на организацията Боян Митракиев предупреди, че България в момента е с най-високата инфлация в Европа, но решението не е просто в повече регулации. Предупреждаваме да внимавате с вдигането на обществените очаквания, каза той. Работодателите настояват, че законите може да бъдат подкрепени между първо и второ четене, ако бъдат прецизирани. Те искат текстове, които не изкривяват пазара и не поставят търговците по презумпция в ролята на виновни за всяко поскъпване.

Синдикатите заеха обратната позиция, но също настояха за допълнителни редакции. Според председателя на КНСБ Пламен Димитров най-важното е ясно да се разпише къде свършва нормалната надценка и къде започва спекулата. По думите му текстовете дават възможност на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите да реагират по-ефективно.

“Имаме свое предложение що е то справедлива пазарна цена. Има европейски практики и решения, които отговарят на този въпрос. Това е референтна стойност за ориентир”, каза Димитров. Той подкрепи и въвеждането на дефиниции за съвместно господстващо положение и високи надценки. Според него подобни текстове могат да дадат възможност

цените на определени храни дори да бъдат понижени,

ако се установи, че има пазарно поведение в ущърб на потребителите.

В същото време КНСБ предупреди, че мерките срещу инфлацията не може да се изчерпват само с контрол върху търговците. Според Димитров инфлационният натиск се дължи и на силното нарастване на кредитите на домакинствата, затова са нужни по-широк пакет от решения.

Заседанието на тристранката беше открито от финансовия министър Гълъб Донев, който призова различните позиции да бъдат превърнати в решения с обществен ефект.

Освен законите за цените социалните партньори подкрепиха и

увеличението на минималната пенсия от 1 юли със 7,8%

Така тя трябва да се повиши от 322 на 347,50 евро. Със същия процент ще бъдат осъвременени и останалите пенсии по швейцарското правило. Предложението тепърва ще се разглежда в Народното събрание, тъй като е записано в промени в закона за удължителния бюджет. В следващите дни работодатели и синдикати ще имат отделна среща с финансовия министър за бюджета.

Във вторник следобед пък Румен Радев имаше среща с представители на търговските вериги. На нея премиерът заяви, че предложените промени в законите са взаимствани от най-добрите европейски практики. И даде пример, че в Германия няма тавани на цени и надценки, такива няма да се предлагат и у нас. Но правителството искало да има прозрачност на цените и да се елиминират прекомерни надценки и нелоялни практики, както е направено в Германия.

“Знам, че сте направили немалко през годините, но могат да се предприемат и нови мерки - на базата на добра воля”, обърна се Радев към представителите на веригите. И допълни, че след години на труден диалог в момента се създават условия за рационално решение за всички страни.

Премиерът Румен Радев проведе среща с търговските вериги за цените.

БОЯН МИТРАКИЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ