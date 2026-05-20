От ТЕЦ "Марица изток 2" след решението на съда: Продължаваме да работим, като спазваме приложимото законодателство

Както "24 часа" вече съобщи, Върховният административен съд се произнесе окончателно по казуса за дерогацията (временно изключение) за нормите на замърсяване със серен диоксид от ТЕЦ "Марица-изток 2". Върховните магистрати потвърдиха решението на Административния съд - Стара Загора, който отмени решението от 21 декември 2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на комплексното разрешително на въглищната централа, което разрешава въпросната дерогация.

Коментарът е, че така реално ТЕЦ "Марица-изток 2" остава без разрешително за работа в момента и трябва да поиска ново от Изпълнителната агенция по околна среда.

В същото време в кореспондентския пункт на вестника в Стара Загора се получи отговор от централата, в който се казва:

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД продължава да работи при спазване на приложимото законодателство. Централата продължава да осъществява основния си предмет на дейност - производство на електрическа енергия.

Предприети са всички необходими мерки по спазване на приложимото законодателство в областта на опазване на околната среда. Още от 2017 г. "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД приема и изпълнява инвестиционни и ремонтни програми, с които централата устойчиво се модернизира, като дружеството провежда последователна политика по изпълнение на изискванията за "Най-добри налични техники"(НДНТ), въведени именно през тази година.

Решението на Върховния административен съд от 18.05.2026 г. изпраща преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за ново произнасяне по преразглеждане на условията на комплексното разрешително на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД".