Николай Вълканов: Пазарът определя справедливата цена

Голяма част от предложенията на държавата са опасни за потребителите, не за търговците, заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Той е категоричен, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценки, и на цени.

Според Вълканов отделни примери с надценки от 90% нямат отношение към средните цени в магазинната мрежа.

„Това е смисълът, силата и хубавото нещо на конкуренцията - този, който дава цена или условия, които не са достатъчно атрактивни за потребителя или за доставчика, конкурентът му стои по-добре пазарно."

За предложението да няма разлика от повече от 10% в надценката за еднакви типове продукти, Вълканов каза, че няма как да стане.

„Ако имате 10 различни продукта в една продуктова група и поради различни причини – марка, потребителско възприятие или каквото и да е – имате различни надценки върху тях, вие по Закона за въвеждане на еврото не можете да вдигнете маржа на продуктите с минимална надценка. Това би било необосновано повишение на цените. Тогава какво би направил един търговец, който не може да си позволи да изравни маржа между продуктите в една стокова група? Може би ще махне продуктите с най-нисък марж. Това ще ограничи потребителският избор", обясни Вълканов.

Според него голяма част от тези предложения са опасни за потребителите, не за търговците.

"Ако не отпаднат, ще бъдат атакувани на други места. Освен това редица текстове са притеснителни и за търговците, и за доставчиците", каза Вълканов.