Преговорите между „Самсунг“ и синдикатите се провалиха, рискът от мащабна стачка нараства

„Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) е изправена пред риск от мащабна стачка, след като ръководството на компанията и синдикалните лидери не успяха да постигнат споразумение по въпроса за заплатите, предаде Асошиейтед прес. Според синдиката евентуалната стачка може да разклати световните доставки на полупроводници и да се отрази сериозно на южнокорейската икономика.

Правителствени представители предупредиха, че могат да използват извънредни правомощия, за да наложат споразумение в компанията, където профсъюзът, представляващ около 74 000 работници, настоява за по-високи възнаграждения на фона на рязко нарасналите печалби, стимулирани от бума на изкуствения интелект, посочи БТА.

След последния кръг от преговори, приключил без резултат в сряда, синдикалният лидер Чой Сун-хо заяви пред журналисти, че организираните работници ще започнат 18-дневна стачка от четвъртък.

И двете страни обвиниха другата за провала на разговорите. Според Чой ръководството е отказало да приеме компромисно предложение, изготвено с посредничеството на правителството. От компанията от своя страна посочиха, че синдикатът настоява за прекомерни компенсационни пакети, включително за служители в подразделения с отрицателни резултати.

Въпреки провала на преговорите както профсъюзът, така и ръководството заявиха, че остават отворени за нови разговори.

„Самсунг Електроникс" е сред водещите световни производители на смартфони, потребителска електроника и полупроводници. Заедно с конкурента „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) компанията произвежда около две трети от световните чипове за памет, чието търсене рязко нарасна заради развитието на изкуствения интелект.

Миналия месец „Самсунг" отчете осемкратно увеличение на оперативната си печалба за периода януари-март до рекордните 57,2 трилиона вона (38 млрд. долара).

Синдикатът настоява компанията да отделя 15 на сто от годишната си оперативна печалба за бонуси на служителите и да премахне тавана на бонусите, който в момента е ограничен до 50 на сто от годишната заплата. Ръководството обаче определя исканията като прекомерни, позовавайки се на цикличния характер на пазара на полупроводници.

Премиерът на Южна Корея Ким Мин-сок предупреди в телевизионно изявление, че евентуалната стачка може да причини икономически щети за до 100 трилиона вона (66 млрд. долара), ако наруши сложните производствени процеси в подразделенията за чипове.

В понеделник Районният съд частично уважи искането на компанията за временни мерки срещу стачката. Съдът постанови, че профсъюзът трябва да поддържа минимално ниво на персонал, за да бъдат избегнати щети по съоръженията и производствените линии, както и за да бъде гарантирана безопасността на производството. Освен това на синдикалните членове беше забранено да заемат ключови производствени съоръжения и офиси.