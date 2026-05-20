Еврото отстъпва минимално спрямо долара

Курсът на еврото отслабна минимално спрямо щатския долар в днешната сутрешна междубанкова търговия във Франкфурт на Майн, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1603 долара, или с 0,03 на сто под нивото на затваряне вчера, посочи БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1620 долара спрямо 1,1648 долара в понеделник.

Спрямо британската лира еврото добавя 0,02 на сто към стойността си до 0,8663 лири за евро. Спрямо швейцарският франк еврото поскъпва с 0,06 на сто до 0,9163 франка за евро.

Лирата отбеляза леко понижение в сряда, след като данни показаха, че инфлацията във Великобритания се е забавила повече от очакваното през април след рязкото ускоряване през март, предизвикано от поскъпването на енергията на фона на конфликта в Иран. Британската лира се понижи с 0,07 на сто спрямо долара до 1,3384 долара за лира.

Според данни на Националната статистическа служба инфлацията по индекса на потребителските цени (CPI) във Великобритания е възлязла на 2,8 на сто през април спрямо 3,3 на сто през март. Резултатът е под очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха инфлация от 3 на сто.