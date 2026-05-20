„Гугъл“ представи умни очила с изкуствен интелект, за да се конкурира с „Мета“

Американският технологичен концерн „Гугъл" (Google) представи умни очила, задвижвани от софтуера за изкуствен интелект „Джеминай" (Gemini), засилвайки конкуренцията с „Мета платформс" (Meta Platforms) на бързоразвиващия се пазар на носими устройства с изкуствен интелект (ИИ), предаде ДПА.

Компанията майка „Алфабет" (Alphabet) обяви по време на годишната си конференция за разработчици „Гугъл Ай/Оу" (Google I/O), че два модела очила с вградени камери и високоговорители ще бъдат пуснати в продажба по-късно тази година.

Устройствата са разработени в партньорство със „Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) и марките за очила „Джентъл Монстър" (Gentle Monster) и „Уорби Паркър" (Warby Parker), посочи БТА.

Вградената камера предоставя визуална информация на асистента с ИИ „Джеминай", което позволява на потребителите да задават въпроси за това, което виждат около себе си. Според „Гугъл" системата може да извлича оценки за близки ресторанти, да обяснява необичайни облачни формации, да чете съобщения и да предоставя навигационни указания.

С този ход „Гугъл" влиза в по-пряка конкуренция с „Мета", която от няколко години се опитва да наложи умните очила като масов потребителски продукт. Устройствата на „Мета" се продават под марките „Рей-Бан" (Ray-Ban) и „Оукли" (Oakley) чрез партньорство с производителя на очила „ЕсилорЛуксотика" (EssilorLuxottica).

От „ЕсилорЛуксотика" съобщиха, че през миналата година са били продадени над 7 милиона умни очила на „Мета".

„Гугъл" може да има предимство на пазара благодарение на достъпа на „Джеминай" до търсачката на компанията и по-широката ѝ екосистема от услуги, включително карти, електронна поща и други приложения.

Още преди година „Гугъл" показа прототипи на очила с ИИ с малък дисплей, способен да прожектира визуална информация като преводи и навигационни указания. Компанията обаче не обяви кога подобни модели ще бъдат пуснати на пазара.

Според медийни публикации „Епъл" (Apple) също работи по разработването на умни очила и може първоначално да представи модели без дисплей.