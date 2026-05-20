В Калифорния обмислят пътни платна за автобуси, вдигащи до 225 км/ч

Калифорнийският департамент по транспорт (Caltrans) разработва планове, които, ако се осъществят, ще променят начина, по който е замислен общественият транспорт. Вместо да инвестира милиарди долари в железопътен транспорт, местните сенатори се чудят дали не е по-добре да се инвестиран в свръхбърза автобусна мрежа. Целта е специално проектираните автобуси да могат да се движат с до 225 км/ч по специални участъци от магистралите, съобщава The Drive.

Идеята е новите автобуси да свързват градовете Сан Диего, Лос Анджелис и Сан Франциско. Дори ако автобусите се движат със 160 км/ч (100 мили в час) по части от маршрута, пътуването между Лос Анджелис и Сан Франциско ще отнеме по-малко от 4 часа. Това е с около час по-бавно от високоскоростен влак, а вариантът с автобус има огромно предимство: рентабилене е.

Изграждането на специални автобусни ленти покрай съществуващите магистрали изисква само малка част от първоначалната инвестиция, необходима за закупуване на земя и полагане на железопътни линии. Освен това гъвкавостта е много по-голяма. Ако даден маршрут се окаже по-малко популярен, той може лесно да бъде пренасочен.

Днешните американски магистрали са проектирани за скорости между 120 и 135 км/ч (75 и 85 мили в час). За да могат автобусите да се движат със 225 км/ч (140 мили в час), е необходима нова инфраструктура.

Калифорнийският департамент по транспорт вижда проекта като спасителен пояс за по-малките градове и туристическите дестинации, които са твърде отдалечени, за да бъдат достигнати с железопътен транспорт. Чрез изграждането на линии за суперавтобуси, цялата страна би могла да бъде свързана за много по-малко пари от цената на железопътната линия.