Горивата в Гърция отново поскъпват, бензинът надхвърли 2,11 евро за литър

Цените на горивата в Гърция отново тръгнаха нагоре, като средната цена на безоловния бензин вече надхвърля 2,11 евро за литър. Пазарът предупреждава, че поскъпването вероятно ще продължи и през следващите дни.

Според данни, цитирани от гръцката обществена телевизия ERT, настоящите нива вече се доближават до цените от лятото на 2022 година, когато енергийната криза след началото на войната в Украйна доведе до рекордно поскъпване на горивата и сериозен натиск върху домакинствата и бизнеса.

В момента средната цена на безоловния бензин в страната е над 2,11 евро за литър, докато дизеловото гориво се продава за около 1,81 евро за литър. Пазарни анализи показват, че без действащите субсидии дизелът би могъл отново да премине границата от 2 евро за литър.

Повишението се усеща не само на бензиностанциите, но и на ниво търговия на едро. Данните показват, че безоловният бензин, продаван от рафинериите без ДДС, достига приблизително 1,60 евро за литър, а дизелът – около 1,30 евро. Само за седмица цените на едро са нараснали с между 5 и 6 евроцента на литър.

След начисляване на данъците и акцизите увеличението за крайния потребител достига около 7 цента на литър, като според собственици на бензиностанции част от ръста все още не е напълно отразен на колонките.

Участници на пазара предупреждават, че в краткосрочен план не се очаква поевтиняване. Възможно е ново увеличение с между 1 и 1,5 евроцента на литър още през следващите дни.

Основната причина за поскъпването остава напрежението на международните петролни пазари. Ограничените доставки и намалените количества суров петрол в световната търговия продължават да оказват натиск върху цените. Само за седмица цената на петрола се е покачила от около 106 до 110 долара за барел, което представлява ръст от приблизително 4 процента.

За шофьорите това означава ново увеличение на разходите за транспорт в началото на активния летен сезон, когато традиционно търсенето на горива в страната се повишава значително.