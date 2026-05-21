Направиха роботакси само с камери, използва съществуващ модел

Xpeng стартира производство на роботизирани таксита със система от камери вместо лидар. За разлика от Tesla, Rimac и Geely, които разработват роботизирани таксита от нулата, Xpeng създаде своята версия на базата на производствения модел GX, като просто го модернизира с необходимото оборудване. Този подход позволява на автомобилния производител значително да намали разходите за разработка и производство, според Carscoops.

Xpeng все още не е разкрил дали автономният GX ще разполага със същия силов агрегат с удължен пробег като нормалната версия или ще бъде изцяло електрически. Известно е обаче, че автомобилът е оборудван с четири собствени чипа Turing AI, с комбинирана мощност от 3000 TOPS, както и система за управление по кабел.

Този SUV е разработен изцяло вътрешно и отговаря на изискванията за автономно шофиране ниво 4. Xpeng тества тези роботаксита по обществени пътища в целия Китай от януари. Пилотното стартиране на услугата robotaxi е планирано за втората половина на 2026 г.

Подобно на тестовете на Tesla, роботаксито на Xpeng първоначално ще бъде оборудвано с човек на волана в случай на спешност. Китайският автомобилен производител обаче възнамерява постепенно да премахне подобни "служители по безопасността" до началото на 2027 г.