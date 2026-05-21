77 бройки Brabus Bodo за по 1 милион евро

Brabus трансформира Aston Martin в суперкола от въглеродни влакна за 1 милион евро. германската тунинг компания представи колата, която основателят му, Бодо Бушман, бе мечтал да създаде през живота си.

Купето Bodo с 1000 конски сили ще бъде произведено в ограничена серия от 77 бройки, намигване към годината на основаване на компанията през 1977 г. Bodo е базирано на купето Aston Martin Vanquish, но след обстойна настройка оригиналът е неузнаваем.

Brabus Bodo Coupe отзад.

Каросерията на купето е изработена изцяло от високоякостни въглеродни влакна, а специалистите от Brabus са обърнали голямо внимание и на аеродинамиката: максималната скорост на автомобила достига 360 км/ч. Радиаторната решетка е с 13 вертикални ламели, а под задното стъкло е разположена емблема с числото 77 (в чест на годината на основаване на компанията). Задният спойлер се изважда автоматично на няколко степени в зависимост от скоростта на автомобила.

Под капака се намира 5,2-литров V12 с два турбокомпресора, произвеждащ 1000 к.с. при 6400 об/мин и 1200 Нм въртящ момент. Динамиката е подобна: купето със задно задвижване ускорява от 0 до 100 км/ч за 3 секунди.

Интериорът на Brabus Bodo Coupe.

Купето 2+2 е оборудвано с 21-инчови ковани джанти Monoblock Z-GT с гуми Continental SportContact 7 Force. Спирачната система също е обновена. Интериорът е тапициран с черна кожа и велур с акценти от въглеродни влакна. Подписът на Бодо Бушман е бродиран върху панелите на вратите, а силуетът на автомобила върху облегалките на седалките.

Немското тунинг студио планира да произведе общо 77 екземпляра, произвеждайки по 10-15 автомобила годишно.