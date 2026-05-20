Европейските борси се понижават на фона на опасенията от инфлация и напрежението около Иран

Европейските акции отбелязват понижения в началните минути на сесиите в средата на седмицата, тъй като инвеститорите останаха предпазливи заради инфлационния натиск, свързан с конфликта в Близкия изток, и продължаващото напрежение около преговорите между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 се понижи с 0,2 на сто до 610,37 пункта. Германският индекс DAX и френският CAC 40 също отстъпиха с по 0,2 на сто.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че войната с Иран ще приключи „много бързо", а вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочи, че е постигнат напредък в преговорите с Техеран за прекратяване на военните действия, посочи БТА.

Въпреки това пазарите останаха предпазливи. Цената на суровия петрол тип Брент се задържа около 110 долара за барел, докато облигационните пазари останаха под натиск заради очакванията за поне две увеличения на лихвените проценти от Европейската централна банка до края на годината.

Доходността по американските държавни облигации също продължи да нараства. Доходността по 30-годишните облигации надхвърли 5,19 на сто – най-високото равнище от 2007 г. насам, докато тази по 10-годишните книжа достигна 4,69 на сто.

Инвеститорите следят и развитието на търговските отношения между Европейския съюз и САЩ. Брюксел постигна временно споразумение за премахване на вносните мита върху американски стоки като част от търговската договореност с Вашингтон от миналия юли и преди крайния срок 4 юли, поставен от Тръмп за изпълнение на сделката.

Сред корпоративните новини впечатление прави операторът на борсата „Юронекст" (Euronext), чиито акции поскъпнаха с 4,3 на сто, след като той отчете по-добри от очакваното финансови резултати за първото тримесечие.

Акциите на британската верига „Маркс енд Спенсър" (Marks & Spencer) поскъпнаха с 5 на сто, след като компанията прогнозира възстановяване на ръста на печалбата през следващата финансова година въпреки негативния ефект от кибератака през миналата година.

Компанията за кредитни анализи „Експириън" (Experian) също отчита повишение в цената на ценните си книжа, след като обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 1 млрд. долара и прогнозира органичен ръст на приходите от 6 до 8 на сто през фискалната 2027 година.

Междувременно предварителни данни показаха, че инфлацията във Великобритания се е забавила до 2,8 на сто през април при очаквания за 3 на сто. Анализатори обаче предупреждават, че поскъпването на енергията вследствие на войната в Иран може отново да ускори ръста на потребителските цени през следващите месеци.