Расте производството на фиати в Крагуевац, минават на уикенд смени

Производството във фабриката Stelantis в Крагуевац нараства и може да удари 150 000 коли до края на годината поради нарастващото търсене на модела Fiat Grande Panda, казва Петър Веселинович, професор във Факултета по икономика в Крагуевац.

Поради увеличения обем през юни се очаква въвеждането на смени през уикенда, което може да донесе няколкостотин нови работни места.

„Това означава, че Крагуевац ще произвежда почти 45 процента от това, което целият Stelantis в Италия произвежда днес", заяви Веселинович пред RTS.

Над 90 процента от произведените фиати са предназначени за европейския пазар, докато част от износа отива и за Африка и Азия.

Производството на Stellantis в Италия е намалено от 750 000 до исторически ниските 380 000 коли годишно. Автомобилният гигант работи ускорено за преместване на производството на марките Peugeot и Jeep в Ухан. Stellantis се опитва да намали разходите и да разшири пазара, като си сътрудничи с партньори в Китай.

6 от фабриките на Stellantis в Европа в момента са затворени и компанията търси краткосрочни стратегии за стабилизиране на бизнеса.

Споразумението на Stellantis с китайските партньори е на стойност един милиард евро и предвижда Ухан да се превърне в глобален център за производство и износ на нови хибридни и електрически модели на Peugeot и Jeep.

Същевременно Stelantis обяви, че разширява сътрудничеството си с китайската компания Lipmotor, като се споменават и контакти с производителя на автомобили BYD.