Ефектът от VII и VIII блок - 55 млрд. евро в икономиката ни за 60 г.

Всяко инвестирано евро ще донесе 2,7 евро, казва изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй" могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика в рамките на 60 години. Това заяви изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" Петьо Иванов по време на брифинг, на който компанията, заедно с „Уестингхаус" (Westinghouse) и „Хюндай И енд Си" (Hyundai E&C) представиха напредъка по проекта за новите мощности.

По думите на Иванов по време на строителството, което се очаква да продължи около 10 години, проектът ще добавя приблизително по 1 процент към брутния вътрешен продукт на страната годишно. По време на строителството очакваме 9 млрд. евро да се добавят към българския БВП. Проектът е нова възможност за квалифициране на кадри. Всяко инвестирано евро ще донесе 2,7 евро.

Яснота за крайната цена на проекта, както и колко ще струва електроенергията от новите блокове ще има преди подписването на EPC договора ( договор за инженеринг, доставки и строителство). На този етап той не се ангажира с конкретна прогноза.

Очаква се новите мощности на АЕЦ „Козлодуй" да започнат работа през 2037 година, заяви Джоел Ийкър, старши вицепрезидент на „Уестингхаус" за проекти в Европа, Близкия изток и Африка. Той оповести, че компанията е извършила значителен обем проучвания в България и е работила активно по изграждането на местна верига за доставки.

Следващият етап, според него, е българското правителство да получи разрешение от Европейката комисия за новите мощности на атомната централа и да предприеме дейности за инвестицията. Това ще позволи да бъде изготвен окончателният финансов модел и да се гарантира изпълнението на проекта при договорените условия.

Ийкър подчерта, че първоначалните инженерни проучвания вече са приключили, а следващата стъпка е представянето на документацията, необходима за осигуряване на банково финансиране.

Той изброи, че ги подпомагат български инженерни фирми, ще използват европейска стомана, а не доставена от САЩ, сътрудничат си с производители и проектантски къщи.

Разработен е целият работен график на фаза проектиране, снабдяване и строителство. Има план за снабдяване, така че да може да се осигурим цялото оборудване и нужните услуги на този етап. Извършие е подготвителна работа по строителството, обясни още той.

Ийкър каза още, че „Уестингхаус" работи активно както с държавните институции, така и с бизнеса, като вече са подписани 36 меморандума за сътрудничество с български доставчици.

Ръководителят на екипа за глобална реализация в „Хюндай И енд Си" Киуон Лий заяви, че вече са оценени рисковете за изграждането на реакторите AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй".

По думите му една от основните цели е изготвянето на интегриран график и предварителна финансова рамка за проекта. Договорът включва и развитие на местната верига за доставки, както и подготовка на необходимите разрешителни за строеж, посочи Лий.

Той подчерта, че макар подобни проекти обикновено да разчитат основно на международен експертен опит, в България активно участват и местни инженери, а като цяло процесът е ускорен. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с Агенцията за ядрено регулиране, посочи Лий.

Старшият вицепрезидент на „Уестингхаус" за нови ядрени проекти Елайс Гидиън отбеляза, че около 50 процента от работещите атомни електроцентрали в света използват технологии на компанията.