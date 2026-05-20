Националният системен интегратор на България Информационно обслужване, обяви стратегическо сътрудничество с Google Cloud за подобряване на възможностите на страната за киберзащита на държавните институции. Това партньорство е едно от първите внедрявания на Cybershield на Google Cloud в Европа и позиционира България като водеща държава за централизирана национална сигурност, базирана на AI.

В епоха, в която киберзаплахите се развиват със скоростта на AI, традиционните защити вече не са достатъчни. Националната стратегия на България за киберзащита разглежда това предизвикателство, като създава Национален център за операции по сигурността (SOC), предназначен да защитава множество правителствени министерства и агенции.

Информационно обслужване използва Google Cloud Security Operations, за да получава централизирана информация за заплахите в правителствените организации и да осигурява единен и бърз отговор. Като се възползва от защитената при самото проектиране инфраструктура на Google Cloud и базираната на AI информация за заплахи, сътрудничеството създава надеждна отбранителна позиция за идентифициране и неутрализиране на сложни киберзаплахи. Интегрирането на водещата експертиза на екипа на Mandiant с модерни технологии дава възможност на българското правителство да разшири операциите си за сигурност и да осигури цялостна защита за критичната национална инфраструктура и гражданите.

„Партньорството ни с Google Cloud е резултат от осемгодишни отношения, изградени върху доверие и технически постижения”, каза Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в Информационно обслужване и ръководител на Националния център за киберсигурност на България. „Чрез интегрирането на усъвършенствани базирани на AI операции за сигурност и разузнаване за заплахи на първа линия подобряваме националната си отбрана, за да защитим дигиталната устойчивост и критичната инфраструктура на България. Този проект служи като модел за това как държавите от ЕС могат да използват централизирани възможности, за да изпреварват упоритите противници."

Внедряването, което започна по-рано тази година, има за цел да включи 54 правителствени организации в националния SOC. Проектът интегрира цялостен пакет от решения за сигурност на Google Cloud, включително Google Cloud Security Operations за анализи в планетарен мащаб и Google Threat Intelligence, който включва информация от първа ръка от Mandiant. За по-нататъшно укрепване на местната експертиза сътрудничеството включва специализирани възможности за анализ в подкрепа на информационните услуги при откриването и неутрализирането на сложни сценарии за проникване.

Проектът се подкрепя от финансиране от ЕС, което отразява по-широк регионален мандат за осигуряване на източната граница на Съюза. Чрез консолидиране на телеметрията и разузнаването за сигурност България значително намалява средното време за откриване и реагиране на заплахи, като преминава от реактивна към проактивна отбранителна позиция.

„България играе водеща роля в европейската киберсигурност, като изпълнява високотехнологична, централизирана стратегия за отбрана”, каза Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Европа. "Чрез Cybershield помагаме на Информационно обслужване да трансформира българската национална сигурност от ръчно изкуство в автоматизирана наука, като се бори със заплахи, базирани на AI, с превъзхождащи ги отбранителни средства, базирани на AI. Горди сме да подкрепим България като една от първите държави в ЕС, внедрили тази интегрирана система от действия."