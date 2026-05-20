България остава с най-висока годишна инфлация в еврозоната за април – 6 на сто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка.

Годишната инфлация в България е достигнала 6,0 на сто през април 2026 г., след като първоначалната оценка на европейската статистическа служба беше за 6,2 процента. Въпреки ревизията надолу страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната.

За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3,0 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март. Преди година тя е била 2,2 процента. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2 на сто при 2,8 процента месец по-рано, предава БТА.

Най-ниска инфлация през април е отчетена в Швеция – 0,5 на сто, следвана от Дания – 1,2 на сто, и Чехия – 2,1 процента.

Най-високите равнища са регистрирани в Румъния – 9,5 на сто, България – 6,0 на сто, и Хърватия – 5,4 процента.

В сравнение с март 2026 г. годишната инфлация е намаляла в пет държави членки на ЕС, останала е без промяна в една и се е повишила в 21 държави.

Според Евростат най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили 1,38 процентни пункта към общия показател. Следват енергията с 0,99 процентни пункта, храните, алкохолът и тютюнът с 0,46 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,20 процентни пункта.