Прибират цялата печалба на държавните дружества от 2025 г.

Запазват възможността да се вземе 50% от спечеленото и за тази година

До 29 май 2026 г. държавните предприятия и дружества трябва да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата. Това реши днес на заседанието си правителството на Румен Радев.

За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто.

От обхвата на разпореждането на кабинета са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация" и държавните предприятия, които не са търговски дружества и представляват бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.