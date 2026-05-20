Кабинетът разреши транзитното преминаване на три газови турбини за Каспийския тръбопроводен консорциум

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството разреши транзитното преминаване от Обединеното Кралство през територията на България за Руската федерация на промишлени газови турбини, предназначени за нуждите на руския участък на Каспийския тръбопроводен консорциум. Изпращач на стоката е CHEVRON PRODUCTS UK LTD, Обединено Кралство Великобритания.

Каспийският тръбопроводен консорциум е ключова международна петролопроводна система. Той е основен маршрут за износ на петрол от Казахстан през Русия до Черно море (Новоросийск) и има важна роля за енергийната сигурност на Европейския съюз, с казва в съобщението на кабинета.

С това си решение той предостави дерогация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014.