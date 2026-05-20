ЕС одобри германските субсидии за производство на възобновяем водород

Европейската комисия одобри плана на Германия да отпусне 1,3 милиарда евро държавна помощ за производството на възобновяем водород с цел намаляване емисиите на парникови газове в Европейския съюз, предаде днес ДПА.

Инвестицията във възобновяемия водород е „стъпка към декарбонизацията на Европа“, каза еврокомисарят за чист, справедлив и конкурентоспособен преход Тереза Рибера. Програмата ще увеличи предлагането на чист водород и ще помогне за изграждането на трансгранична инфраструктура, която да свързва производството на газа в Северно море с търсенето на индустрията, допълни тя.

Субсидиите са предназначени за изграждането на електролизьорни мощности (устройства, използващи електроенергия за разбиване на водните молекули на водород и кислород - бел. ред.) до 1000 MW и производството на до 10 милиона тона възобновяем водород. Това ще спести до 55 милиона тона въглероден диоксид, според предварителна оценка на комисията, ингормира БТА.

Финансовата помощ ще бъде разпределена безвъзмездно и ще бъде отпускана за срок до 10 години.

Подобни програми са строго регулирани от Европейския съюз, за да се подсигури честна конкуренция между компаниите от по-слабите икономики в съюза и тези от по-богати държави.

Комисията също така разреши днес на германското правителство да отпусне субсидии на стойност 288 милиона евро за построяването на две нови съоражения за полупроводници.

„Карл Цайс“ (Carl Zeiss) ще получи 222 милиона евро субсидия за изграждането на завод за оборудване за полупроводници. „Зейдиент Матириълс Юръп“ (Zadient Materials Europe) ще получи останалите 66 милиона евро за нов производствен обект за полупроводникови материали.