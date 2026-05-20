Специализирана лаборатория - една от малкото в Европа, ще бъде изградена в Индустриален парк София-Божурище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лабораторията ще обслужва широк спектър от индустрии, включително автомобилостроене, потребителска електроника, медицинска техника, военна и аерокосмическа индустрия, информационни технологии и телекомуникации

Нова високотехнологична инвестиция на стойност 2,5 млн. евро ще бъде реализирана в Индустриален парк София-Божурище.

Инвестиционният проект включва изграждането на специализирана инфраструктура и внедряване на високотехнологично оборудване за провеждане на измервания на електромагнитни емисии и устойчивост.

В рамките на лабораторията ще се извършват приемане и регистрация на изделия за изпитване, тестове в специализирана екранирана безехова камера тип „Фарадеев кафез", обработка и анализ на резултатите чрез специализиран софтуер, както и изготвяне на протоколи и сертификати за съответствие. Ще бъдат разкрити 7 нови висококвалифицирани работни места.

Лабораторията ще обслужва широк спектър от индустрии, включително автомобилостроене, потребителска електроника, медицинска техника, военна и аерокосмическа индустрия, информационни технологии и телекомуникации. Проектът предвижда изграждане на първата по рода си в България комплексна EMC лаборатория с възможност за сертифициране на различни видове изделия в съответствие с международните стандарти.

В Европа функционират приблизително 500 подобни лаборатории, като едва около 50 от тях разполагат с капацитет за комплексно сертифициране на всички видове изделия. В България към момента съществуват само четири лаборатории за електромагнитна съвместимост, които са тясно специализирани в отделни направления. Най-близката комплексна лаборатория се намира в Любляна, Словения, което налага на редица производители да извършват изпитванията си извън страната.

Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на високотехнологичната индустриална екосистема в България, ще подкрепи производствения сектор с услуги с висока добавена стойност и ще създаде предпоставки за привличане на нови инвеститори в индустриалната зона чрез коопериране със съществуващи и бъдещи компании.

Проектът е поредна стъпка към утвърждаването на Индустриален парк София-Божурище като водещ център за иновации, високотехнологично производство и индустриално развитие в региона.