Eurobank Group („Групата“) чрез базирания в Люксембург Innovation Investment Fund S.à r.l. („Innovation Fund“) обявява стратегическа инвестиция в CSoft – технологична компания със седалище в България, специализирана в основни банкови системи и дигитални решения.

Инвестицията отбелязва следващия етап в развитието на CSoft, като подкрепя растежа ѝ като отличим доставчик на модерни банкови технологични решения и позволява допълнително разширяване на продуктовото ѝ портфолио и международното ѝ присъствие.

CSoft има утвърден опит в предоставянето на основни банкови и дигитални платформи на финансови институции на множество пазари. Нейните решения обхващат ключови области, включително дигитални канали, управление на риска, регулаторно отчитане и оперативна ефективност.

Чрез тази инвестиция CSoft ще ускори допълнително развитието на технологии от следващо поколение, включително подобрена автоматизация, възможности за вземане на решения, базирани на данни и улеснена интеграция в сложни системни среди.

Инвестицията в CSoft е в съответствие с по-широката стратегия на Групата за укрепване на нейната иновационна екосистема и отразява ангажимента ѝ към развитието на технологиите във финансовия сектор.

Групата и CSoft имат дългогодишна история на сътрудничество, която доказва стойността от комбинирането на финансова експертиза с напреднали технологични възможности. Инвестицията надгражда тази стабилна основа и подкрепя устойчивия растеж на CSoft като доверен технологичен партньор на разнообразна и разширяваща се клиентска база.