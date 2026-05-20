Лондон смекчава санкциите върху вноса на дизел и керосин от руски петрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания обяви облекчаване на санкциите си срещу Москва, като от днес отново разрешава вноса на дизел и керосин, произведени от руски суров петрол в трети страни, предаде Франс прес. Целта е да се ограничи скока в цените на горивата, предизвикан от войната в Близкия изток.

Така Лондон последва примера на САЩ, които в понеделник вечерта обявиха 30-дневно удължаване на срока на изключението, позволяващо покупката на руски петрол, съхраняван в морето. За разлика от тях ЕС обяви вчера, че моментът не е подходящ за отслабване на натиска върху Русия.

Британското изключение, което влиза в сила от днес, беше публикувано снощи на официалния сайт на правителството.

То позволява вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол в трети страни, „за неопределен период“. Някои санкции, свързани с транспорта на руски втечнен природен газ също бяха отменени, информира БТА.

„Правителството обяви вчера временна промяна в правилата относно петрола и рафинирането заради изключителното въздействие на конфликта в Иран и отражението му и върху Великобритания“, заяви заместник министърът на финансите Дан Томлинсън пред „Скай нюз“.

Санкциите, въведени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., забраняваха вноса на дизел и керосин, произведени в трети страни от руски суров петрол.

Целта беше да бъдат ограничени петролните приходи на Кремъл и способността на Русия да финансира войната в Украйна.

„След 18 месеца на съпротива срещу Путин лейбъристкото правителство тихомълком издаде лиценз за внос на руски петрол, рафиниран в трети страни“, написа в социалната мрежа „Екс“ (X) лидерът на британската консервативна опозиция Кеми Баденох.

Блокирането на Ормузкия проток и иранските атаки срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив, породени от войната в Иран, доведоха до рязко поскъпване на енергията и заплашват световната икономика.

„Европейският съюз остава ангажиран със санкциите си върху вноса на руски петрол и газ“, обяви днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, по повод решението на Великобритания да разреши вноса на дизел и керосин, рафинирани от руски суров петрол в трети страни.

“Потвърждаваме, че ще продължим да се придържаме към санкциите ни върху вноса на руски петрол и газ и отново заявяваме желанието си Русия да не се възползва от войната“, заяви говорител на Комисията.