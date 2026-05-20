Лондон спира планирано повишаване на акциза на горивата

Великобритания ще се откаже от планирано увеличение на акциза върху моторните горива и ще отмени пътния данък за превозвачи за 12 месеца, заяви правителството днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Решението е част от усилията на правителството да облекчат разходите за живот, които нарастват заради конфликта в Близкия изток.

Замразяването на акциза върху моторните горива, което в момента спестява на шофьорите по 5 пенса на литър, щеше да изтече този септември, но ще бъде удължено до края на годината, обяви правителството.

Отменянето на пътния данък за превозвачите ще спести по 912 британски паунда (1053,67 евро) за всяко моторно превозно средство, допълниха представители на кабинета.

„Знам, че много хора „усещат" вече високите цени на енергията и горивата, и се притесняват как войната в Иран ще се отрази на техните семейства", каза британският премиер Киър Стармър в изявление. „Затова този кабинет се намесва - за да свали цените за гориво за милиони шофьори", обясни той.

Замразяването на акциза - първо обявено през 2022 г. и в последствие удължено четири пъти при последователни правителства – трябваше да продължи само 12 месеца и да струва на държавата 2,4 милиарда паунда (2,77 милиарда евро), според държавно изследване публикувано през януари, напомни информационната агенция.