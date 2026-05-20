Вучич: Преговорите с унгарската петролна компания МОЛ за сръбската НИС не вървят добре

Президентът Александър Вучич заяви, че преговорите с унгарската петролна компания МОЛ за сръбската петролна компания НИС не вървят добре и че не е твърде оптимистичен, че ще бъде постигнато споразумение за продажбата на руския дял до 22 май, когато изтича лицензът за преговори, предава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Вучич изрази надежда, че Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) към Министерството на финансите на САЩ ще разбере позицията на Сърбия.

„Това (преговорите) с MOЛ не върви добре. Винаги ще оставяме отворена възможността да стане както трябва, но не съм твърде оптимистичен. А сега, какво ще се случи след два дни, до 22 май? Надявам се, че американският ОФАК ще разбере позицията на Сърбия и че Сърбия, която не е нито виновна, нито отговорна, няма да бъде наказана. И ги моля да разберат това", каза Вучич.

Вчера бивш сръбски министър на енергетиката лансира тезата, която Вучич застъпи от самото начало, че Сърбия е готова да купи руския мажоритарен дял в НИС, който възлиза на над 56 процента от собствеността.

В НИС сръбската държава притежава под 30 процента и поставя неизменно условие към МОЛ единствената рафинерия на НИС в северния сръбски град Панчево да продължи да работи, за да бъдат осигурени доставките на петролни деривати в Сърбия.

Единствената петролна компания на Сърбия НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила чак на 9 октомври същата година след многократно отлагане. Вашингтон настоява руският мажоритарен дял в сръбската компания да бъде сведен до нула и постави срок за това до 22 май.

Унгарската петролна компания МОЛ съобщи, че ще купи руския дял, но независимо от подписаното предварително споразумение с руските компании, преговорите още не са финализирани.

Същевременно сръбската държава води преговори с МОЛ в качеството му на бъдещ мажоритарен собственик на петролната компания.

Наскоро се появи нов кандидат купувач на руския мажоритарен дял в НИС - сръбски бизнесмен, който предложи 2 млн. евро и запазване на дейността на рафинерията в Панчево.