Александър Пулев: Държавата ще ускорява иновациите и няма да бъде спирачка за бизнеса

Държавата ще ускорява иновациите и няма да бъде спирачка за бизнеса. Започваме с качествена административна реформа и ново координационно звено към Министерския съвет, което да работи в подкрепа на българските и чуждестранните компании. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при посещение на високотехнологична производствена база за системи за съхранение на енергия в батерии (Battery Energy Storage Systems – BESS) в индустриален парк „Хемус" в Челопечене. Той се запозна с работата на фабриката на IPS, която започна производство в края на миналата година и е с капацитет от 3 GWh годишно. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев подчерта, че в управленската програма на правителството заляга насърчаването именно на такива производства с висока добавена стойност, европейска интеграция, собствени патентовани технологии и квалифицирана работна ръка. Технологията е разработена от IPS и се произвежда изцяло в България. Компанията произвежда батерийните модули, охладителните системи, софтуера, системите за управление и инверторите в рамките на интегриран производствен модел, посочиха от ръководството на фирмата.

„Гордост е, че българска компания е част от критичната енергийна инфраструктура на ЕС", каза още вицепремиерът Пулев по време на обиколката на базите. Инвестицията на IPS получи стратегически статут от Европейската комисия по Net-Zero Industry Act (NZIA). Това поставя България сред държавите, които развиват европейски производствени мощности за чисти технологии и системи за енергиен преход.

Вицепремиерът Александър Пулев и главният изпълнителен директор на IPS Александър Рангелов обсъдиха възможностите за стимулиране на българските производства от страна на държавата. Икономическият министър обяви, че вече са разработени различни механизми и финансови инструменти за директна подкрепа на бизнеса. По неговите думи, финансовите инструменти, съвместно с Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане, ще включват субсидирани кредити, както и гаранционни и застрахователни продукти в подкрепа на родния бизнес.