Европейските борси затвориха с повишения

Индексите на Европейските акции приключиха търговията днес с ръст, докато инвеститорите следят повишената доходност по облигациите и по-ниската от очакваното инфлация във Великобритания, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Сред водещите печеливши бяха акциите на миннодобивните компании, банките и технологичните дружества, докато медийният сектор изостана от по-широкия пазар.

Германският DAX се покачи с 336,59 пункта, или 1,38 на сто, до 24 737,24 пункта.

Френският CAC 40 се повиши със 135,66 пункта, или 1,70 на сто, до 8117,42 пункта.

Британският FTSE 100 добави 101,79 пункта, или 0,99 на сто, до 10 432,34 пункта.

Италианският FTSE MIB нарасна с 826,77 пункта, или 1,71 на сто, до 49 181,66 пункта.

Испанският IBEX 35 се увеличи с 381,60 пункта, или 2,16 на сто, до 18 051,70 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 нарасна с 8,95 пункта, или 1,46 на сто, до 620,29 пункта.

Пазарите продължават да оценяват ефекта от високата доходност по държавните облигации и инфлационния натиск. Доходността по 30-годишните американски държавни облигации надхвърли 5,19 процента вчера, което е най-високото ниво от 2007 г., докато доходността по 10-годишните книжа се доближи до 4,69 процента. В сряда обаче доходността се оттегли от тези равнища.