Великобритания сключи търговско споразумение за 5 млрд. долара със страните от Персийския залив

Великобритания обяви днес, че е постигнала търговско споразумение със Съвета за сътрудничество в Персийския залив (Gulf Cooperation Council - GCC) на стойност 5 млрд. долара годишно в дългосрочен план, задълбочавайки икономическите връзки със съюзници в регион, засегнат от последиците от войната с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението със Съвета, в който влизат Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, идва след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през февруари, които предизвикаха ирански атаки срещу други държави в региона и създадоха напрежение при доставките на енергия и храни.

„В момент на нарастваща нестабилност днешното съобщение изпраща ясен сигнал за доверие, като дава на британските износители необходимата сигурност за планиране“, заяви британският министър на търговията Питър Кайл.

Британското правителство посочи, че споразумението ще носи по 3,7 млрд. британски лири годишно в дългосрочен план, което е повече от двойно над предишната оценка от 1,6 млрд. лири, тъй като окончателният текст предвижда по-широка либерализация на търговията и по-големи ангажименти в сектора на услугите.

Споразумението премахва 93 процента от митата на Съвета върху британски стоки, което до десетата година от действието му ще елиминира мита на стойност 580 млн. лири. Две трети от митата ще отпаднат веднага след влизането му в сила.

Сред секторите, които ще се възползват, са автомобилостроенето, авиационно-космическата индустрия, електрониката, храните и напитките. Безмитни ще станат и продукти като зърнени култури, сирене чедър, шоколад и масло.

В замяна Великобритания намалява митата за страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, въпреки че основният им износ за британския пазар — петролът и природният газ — вече е освободен от мита.

По отношение на услугите Великобритания гарантира настоящия достъп до пазарите на страните от Съвета, така че компаниите да могат да се разширяват без нови търговски бариери, а страните от Персийския залив да развиват собствените си сектори на услугите, допълва Ройтерс.

Британското правителство подчерта, че споразумението не променя и не отслабва стандартите за опазване на околната среда и защитата на данните, както и че не съдържа текстове, свързани с човешките права.

Организации на гражданското общество обаче разкритикуваха липсата на подобни гаранции. Директорът на „Трейд Джъстис Мувмънт“ (Trade Justice Movement) Том Уилс заяви, че „с отказа да договори приложими защити на човешките права Великобритания прави морална крачка назад“.

Споразумението включва и глава за защита на инвеститорите, която разширява съществуващите разпоредби към три държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави. Според Том Уилс това би позволило на инвеститори от Персийския залив да съдят британското правителство.