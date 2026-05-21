40% от основателите на стартъпи в Германия са под 30-годишни

Рекорден брой млади хора на възраст под 30 години в Германия създават стартъпи и представителите на тази възрастова група вече са 40 процента от основателите на стартиращи компании в страната. Това сочи мащабно проучване на германската банка за развитие Ка еф Ве (KfW), цитирано от ДПА и БТА.

Средната възраст на основателите на стартъпи е спаднала до 34,2 години през 2025 г., което е малко по-ниско от отчетените 34,4 години през предходната година, отчита анализът.

„Стартъп средата в Германия продължава да се подмладява", пише Ка еф Ве.

За сравнение, средната възраст в началото на хилядолетието е била 37–38 години, докато през 2005 г. едва 24 процента от основателите са били на по-малко от 30 години.

Повече от една пета от основателите под 30 години са стартирали бизнеса си, докато все още са били в университета.

Германската икономика „се нуждае от креативни и смели предприемачи", заяви главният икономист на Ка еф Ве Дирк Шумахер. Той обаче отбеляза, че самозаетостта не се ползва с най-добрата възможна репутация в страната.

Като цяло броят на основателите на стартиращи компании се е увеличил до 690 000 през 2025 г. спрямо 585 000 през предходната година.

Увеличението се дължи до голяма степен на стартиращите фирми на непълно работно време, чийто брой е нараснал от 283 000 на 483 000 през годината, докато броят на стартиращите фирми на пълно работно време почти не се е променил.

От началото на XXI в. броят на стартиращите фирми в Германия е спаднал значително. През 2002 г. например те са били около 1,5 милиона.

Причините за спада включват застаряването на населението наред със силния пазар на труда, който през годините е предложил на много хора атрактивни постоянни работни места, каза Шумахер.