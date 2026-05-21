След спад с 6% вчера петролът поскъпна заради несигурността около Иран и спад на запасите в САЩ

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, като частично възстановиха загубите от предходната сесия, докато инвеститорите следят преговорите между САЩ и Иран, а ограниченото предлагане и спадът на запасите в САЩ оказват подкрепа на пазара, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха със 78 цента, или 0,74 на сто, до 105,80 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 84 цента или 0,85 на сто до 99,10 долара за барел

И двата основни сорта поевтиняха с над 5,6 на сто вчера до най-ниски нива от повече от седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран са във финална фаза, но също така заплаши с нови атаки, ако Техеран не се съгласи на мирно споразумение.

„Пазарът на петрол остава прекалено чувствителен към новини, свързани с Иран, като участниците продължават да възлагат значителни надежди на информации, че разговорите между САЩ и Иран напредват", посочиха анализатори на Ай Ен Джи (ING) в бележка.

Те добавиха, че подобна ситуация е наблюдавана многократно и в крайна сметка е водила до разочарование. Анализаторите прогнозират, че цената на „Брент" ще бъде средно 104 долара за барел през текущото тримесечие.

Иран предупреди срещу нови атаки и обяви мерки за засилване на контрола си върху Ормузкия проток, през който преди войната преминаваха доставки на петрол и втечнен природен газ, равняващи се на около 20 на сто от световното потребление. Протокът остава до голяма степен затворен.

Вчера Иран обяви създаването на нова структура „Пършън Гълф Стрейт Отърити" (Persian Gulf Strait Authority), като заяви, че в Ормузкия проток ще бъде въведена „контролирана морска зона".

Иран на практика затвори протока в отговор на американските и израелските атаки, започнали войната на 28 февруари. Повечето бойни действия спряха след примирие през април, но докато Иран ограничава движението през Ормузкия проток, САЩ блокират иранското крайбрежие.

Загубите на доставки от ключовия близкоизточен регион принудиха страни да използват търговските и стратегическите си резерви с бързи темпове, което засили опасенията от изчерпването им.

Управлението за енергийна информация на САЩ съобщи вчера, че страната е изтеглила близо 10 милиона барела петрол от Стратегическия петролен резерв през миналата седмица, което е най-голямото изтегляне досега.

Данните на ведомството показаха и по-голям от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица, което подчертава ефекта от нарушенията на доставките в Близкия изток.

„Спадът на петролните запаси ще затрудни задържането на цените на петрола на ниски равнища", каза Миню Гао, главен изследовател за енергетика и химикали в „Чайна Фючърс" (China Futures).

По думите му, при блокиран Ормузки проток световните запаси от рафинирани продукти и суров петрол на сушата се очаква да спаднат под най-ниските си нива за този период от годината за последните пет години съответно в края на май и края на юни.