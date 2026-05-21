Бензинът у нас поскъпна през изминалата седмица, дизелът поевтиня

Бензин СНИМКА: Pixabay

Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържат на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата „Фюело" (Fuelo), цитирани от БТА.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро за литър или с 1,97 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база поскъпването възлиза на 0,5 евро за литър или 3,33 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,15 на сто. На 14 май се е търгувал по 1,74 евро за литър, а към днешна дата е 1,76 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,5 евро за литър или 2,92 на сто.

За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 0,5 евро за литър, или 1,14 на сто - от 1,76 евро до 1,74 евро към момента. За един месец дизелът е поевтинял с 0,5 евро за литър или 2,79 на сто.

Цената на пропан-бутана се е понижила с 0,3 евро за литър или с 3,70 процента. На месечна база поевтиняването при този вид гориво е 0,4 евро за литър или 4,88 на сто. Към момента се продава по 0,78 евро за литър.

При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1,21 евро за килограм.

