Хибридни версии за Skoda Octavia, електрическата ще почака

Skoda Octavia скоро ще се сдобие с хибридно задвижване. Техническият директор на чешката комапния Йоханес Нефт потвърди, че клиентите могат да очакват както пълни хибридни, така и plug-in хибридни версии, както за седана, така и за комби версията.

Хибридният силов агрегат ще бъде същият, който дебютира във Volkswagen Golf и T-Roc. Той комбинира 1,5-литров турбобензинов двигател със седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител, електрически мотор и батерия с капацитет 1,6 кВтч. Системата ще се предлага във версии със 136 к.с. или 170 к.с.

Plug-in хибридната Octavia ще използва задвижващ мотор, идентичен с този на Golf eHybrid, с капацитет на батерията от 19,7 kWh и електрически пробег до 142 километра, което прави модела конкурентен в данъчните класове за ползвателите на служебни автомобили.

Дизеловите двигатели остават в продажба в обозримо бъдеще, а електрическата Octavia, обявена от концепта Vision O на автомобилното изложение в Мюнхен, не се очаква преди началото на следващото десетилетие.