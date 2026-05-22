ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: За да станеш шампион, трябва късмет, но аз ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22890238 www.24chasa.bg

Хибридни версии за Skoda Octavia, електрическата ще почака

Георги Луканов

[email protected]

1148
Обновената Skoda Octavia се предлага в момента с подобрени бензинови и дизелови двигатели, както и с технологията мек хибрид. Снимки: Шкода

Skoda Octavia скоро ще се сдобие с хибридно задвижване. Техническият директор на чешката комапния Йоханес Нефт потвърди, че клиентите могат да очакват както пълни хибридни, така и plug-in хибридни версии, както за седана, така и за комби версията.

Хибридният силов агрегат ще бъде същият, който дебютира във Volkswagen Golf и T-Roc. Той комбинира 1,5-литров турбобензинов двигател със седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител, електрически мотор и батерия с капацитет 1,6 кВтч. Системата ще се предлага във версии със 136 к.с. или 170 к.с.

Plug-in хибридната Octavia ще използва задвижващ мотор, идентичен с този на Golf eHybrid, с капацитет на батерията от 19,7 kWh и електрически пробег до 142 километра, което прави модела конкурентен в данъчните класове за ползвателите на служебни автомобили.

Дизеловите двигатели остават в продажба в обозримо бъдеще, а електрическата Octavia, обявена от концепта Vision O на автомобилното изложение в Мюнхен, не се очаква преди началото на следващото десетилетие.

Обновената Skoda Octavia се предлага в момента с подобрени бензинови и дизелови двигатели, както и с технологията мек хибрид. Снимки: Шкода

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)